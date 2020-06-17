Уряд Шмигаля: аналіз виконаних обіцянок
Уряд Шмигаля за 100 днів роботи подав менше законопроєктів до Ради, ніж уряд Гончарука та уряд Гройсмана. Також уряд Дениса Шмигаля працює досі без програми.
"Слово і діло" проаналізували роботу урядів Шмигаля, Гончарука та Гройсмана та виявили, хто виконав найбільше обіцянок серед урядовців.
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Робота уряду Дениса Шмигаля
Уряд Дениса Шмигаля з 4 березня до 11 червня 2020 року виконав 69 обіцянок – це становить 18% від загальної кількості, а провалив – 26 (7%).
У процесі реалізації зараз перебувають 283 обіцянки. Також, станом на 11 червня, уряд Шмигаля не подав до Верховної Ради програму діяльності.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виконав 10 обіцянок (14%) – це найбільша кількість серед урядовців. Не виконав – 8 (11%), а ще в процесі реалізаціії 54 обіцянки.
Шмигаль поступається Гончаруку майже вдвічі, що стосується результативності прем'єрів. Для порівняння, то за перші 100 днів роботи уряд Олексія Гончарука виконав 49 обіцянок, а мали реалізувати ще 885.
Що встиг зробити Шмигаль / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про програму уряду Шмигаля?
12 червня нову програму діяльності Кабінету міністрів України представив Денис Шмигаль. А вже 18 червня Верховна Рада розгляне її.
Програма передбачає низку соціальних і економічних пріоритетних напрямків роботи уряду. Найважливішим є подолання викликів для життя і здоров'я українців, саме про це заявив уряд. Наступним питанням є відновлення економічного зростання. Більше про пріоритети у програмі читайте тут.