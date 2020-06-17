Уряд Шмигаля за 100 днів роботи подав менше законопроєктів до Ради, ніж уряд Гончарука та уряд Гройсмана. Також уряд Дениса Шмигаля працює досі без програми.

"Слово і діло" проаналізували роботу урядів Шмигаля, Гончарука та Гройсмана та виявили, хто виконав найбільше обіцянок серед урядовців.

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Робота уряду Дениса Шмигаля

Уряд Дениса Шмигаля з 4 березня до 11 червня 2020 року виконав 69 обіцянок – це становить 18% від загальної кількості, а провалив – 26 (7%).

У процесі реалізації зараз перебувають 283 обіцянки. Також, станом на 11 червня, уряд Шмигаля не подав до Верховної Ради програму діяльності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виконав 10 обіцянок (14%) – це найбільша кількість серед урядовців. Не виконав – 8 (11%), а ще в процесі реалізаціії 54 обіцянки.

Шмигаль поступається Гончаруку майже вдвічі, що стосується результативності прем'єрів. Для порівняння, то за перші 100 днів роботи уряд Олексія Гончарука виконав 49 обіцянок, а мали реалізувати ще 885.



Що встиг зробити Шмигаль / Інфографіка 24 каналу