Правительство создает 4 фонда для восстановления Украины: куда пойдут деньги

Русская орда уничтожает все на своем пути, поэтому Украину ждет долгий путь восстановления. Правительство уже начало работать над созданием четырех фондов для восстановления нашего государства.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К слову Рада приняла закон об отсрочке налоговых платежей

Правительство создаст 4 фонда для восстановления Украины

Первый – Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Деньги пойдут на восстановление разрушенных домов, школ, детских садов, больниц мостов и дорог.

Второй – Фонд восстановления и трансформации экономики. Шмигаль отметил, что правительство будет просить мфжнародных партнеров принять для нас так называемый "украинский план Маршала".

Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну,

– отметил премьер.

Третий – Фонд обслуживания и погашения долга. Несмотря на войну, Украина выполняет все свои обязательства. Шмигаль отметил, что 1 марта Минфин Украины осуществил купонную выплату в размере 292 миллиона долларов по еврооблигациям. "Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая какое бремя сегодня лежит на нас", – добавил глава правительства.

Четвертый – Фонд поддержки пострадавшего бизнеса. Сегодня множество предпринимателей и компаний помогают финансово нашим военным, врачам, обычным украинцам. После победы над российскими оккупантами задачей правительства будет помочь бизнесу вернуться к нормальной работе.

Отметим, несмотря на войну, социальные выплаты украинцам поступают стабильно. Деньги для почти 13 миллионов пенсионеров уже перечислены в банки. Кроме того, в марте каждый украинец, который потерял возможность работать из-за войны России против Украины, сможет получить 6,5 тысяч гривен от государства без всяких условий.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!