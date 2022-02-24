Правительство создает оперативный экономический штаб
24 февраля 2022 , 12:45Читати новину українською
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительством создают оперативный экономический штаб. К таким действиям прибегают на фоне нападения России на нашу страну.
Штаб будет заниматься отдельными вопросами в экономической сфере. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Читайте также В результате вторжения России погибли уже двое детей – омбудсмен Денисова
Сейчас премьер создает оперативный экономический штаб, который будет заниматься отдельными вопросами в экономической сфере,
– сказал он.
Он уточнил, что банковская система и энергетический сектор работают в штатном режиме.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ