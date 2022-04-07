Правительство США поможет завезти в Украину тысячи интернет-терминалов SpaceX

Американское правительственное агентство USAID начало помогать с доставкой интернет-терминалов Starlink в Украину. Это нужно, чтоб во всех точках страны был доступ к интернету.

В общей сложности компания Илона Маска SpaceX передаст 5 тысяч терминалов. Они будут надежной защитой информационного пространства, если Россия нарушит инфраструктуру средств коммуникации.

Почему это действительно важно

Агентство США по международному развитию USAID объявило о своей помощи в доставке терминалов 6 апреля. Устройства должно получить правительство Украины, которое уже будет отправлять их в места, где это наиболее необходимо.

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром. Даже если жестокая агрессия Путина разорвет украинские волоконно-оптические или сотовые связи,

– говорится в заявлении USAID.

Когда именно все терминалы уже будут доставлены в Украину, неизвестно. Однако они уже начали завозиться на нашу территорию.



Один из терминалов, которые доставляют / Фото CNN

Что такое Starlink Интернет-сервис компании SpaceX, имеющий спутники над всей поверхностью планеты. При наличии терминала или антенны пользователь может получить интернет на скорости широкополосного доступа. Система работает даже в самых отдаленных или разрушенных войной регионах мира.

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