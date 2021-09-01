Правительство упростило оформление паспортов для молодежи и переселенцев
1 сентября 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:Кабинет Министров
В Украине урегулировали оформление паспортов для ряда категорий лиц. В частности, говорится о тех, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях.
Украинцы, которые зарегистрированы в оккупированном Донбассе или в Крыму, смогут оформлять документы по месту обращения. Соответствующее постановление правительство одобрило с однодневной доработкой.
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Что предусматривает постановление
Для жителей оккупированных территорий:
- не нужно оформлять паспорт гражданина Украины и вклеивать в него фотографию;
- украинцы, которые не оформляли справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, но зарегистрированы на оккупированной территории, могут обращаться в подразделение Государственной миграционной службы по месту жительства.
Для других категорий граждан:
- постановление регулирует оформление паспортов для лиц, содержащихся под стражей;
- дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут одновременно получить паспорт и идентификационный код налогоплательщика;
- украинцы, которые проживают за рубежом и возвращаются на Родину, смогут одновременно оформить паспорт и сняться с консульского учета в заграничном дипломатическом учреждении;
- если человек потеряет паспорт, то для восстановления сможет показать копию идентификационного кода, или его электронный формат;
- украинцы, которые не могут самостоятельно передвигаться, или же находятся в больнице, могут обращаться за оформлением паспорта по месту пребывания.