Правительство упростило оформление паспортов для молодежи и переселенцев

1 сентября 2021 , 19:07
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Источник:

Кабинет Министров

В Украине урегулировали оформление паспортов для ряда категорий лиц. В частности, говорится о тех, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях.

Украинцы, которые зарегистрированы в оккупированном Донбассе или в Крыму, смогут оформлять документы по месту обращения. Соответствующее постановление правительство одобрило с однодневной доработкой.

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Что предусматривает постановление

Для жителей оккупированных территорий:

  • не нужно оформлять паспорт гражданина Украины и вклеивать в него фотографию;
  • украинцы, которые не оформляли справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, но зарегистрированы на оккупированной территории, могут обращаться в подразделение Государственной миграционной службы по месту жительства.

Для других категорий граждан:

  • постановление регулирует оформление паспортов для лиц, содержащихся под стражей;
  • дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут одновременно получить паспорт и идентификационный код налогоплательщика;
  • украинцы, которые проживают за рубежом и возвращаются на Родину, смогут одновременно оформить паспорт и сняться с консульского учета в заграничном дипломатическом учреждении;
  • если человек потеряет паспорт, то для восстановления сможет показать копию идентификационного кода, или его электронный формат;
  • украинцы, которые не могут самостоятельно передвигаться, или же находятся в больнице, могут обращаться за оформлением паспорта по месту пребывания.
Автор: Софія Мінджоса