Ужесточат ограничения по пересечению границы: вводят самоизоляцию при въезде из России или Индии

Кабмин решил ужесточить правила пересечения границы Украины во время карантина. Все из-за распространения опасных штаммов коронавируса, в том числе и в соседней России.

Новые правила пересечения границы на заседании 28 июля озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко. Они вступят в силу через 7 семь дней после публикации постановления Кабмина.

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Как изменятся правила пересечения границы

Теперь упрощенная система пересечения границы без ПЦР-теста или самоизоляции будет действовать только для вакцинированных. Если гражданин возвращается в Украину, то обязан иметь как минимум одну прививку.

В противном случае ему предложат:

установить приложение "Дия дома", сдать тест на коронавирус и побыть на самоизоляции;

предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа после прибытия и прекратить самоизоляцию.

Если показатель теста положительный, то необходимо 2 недели пробыть на самоизоляции или на лечении в больнице.

Иностранцы, прибывающие в Украину, должны иметь страховой полис и отрицательный результат теста на COVID-19. Если у иностранца нет полного курса вакцинации, ему также необходимо будет пройти самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.

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Самоизоляция для тех, кто приехал из России или Индии

Поскольку в этих странах наблюдают значительное распространение опасного штамма Дельта, пересечение границы для путешественников оттуда будет затруднено.

Особое внимание будут уделять гражданам Украины и иностранцам, которые не имеют полного курса прививки. Здесь условия будут несколько сложнее:

если человек пробыл 7 дней в Индии или России, то должен пойти на 14-дневную самоизоляцию;

прекратить самоизоляцию досрочно, сдав тест, невозможно.



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