Инициативу перехода на латиницу поддерживали члены Меджлиса и языковеды. Новая азбука поможет избавиться от последствий русификации крымских татар.
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Вид новой азбуки
Теперь в новом крымскотатарском алфавите 31 буква. Образовательный процесс на крымскотатарском языке в течение 4 лет должен перейти на новый вариант азбуки.
Новый крымскотатарский алфавит / Фото телеграм-канала "Гончаренко"
По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, введение новой азбуки позволит крымскотатарскому языку развиваться на уровне с другими тюркскими языками, которые перешли на латиницу еще в 1991 году.
Кроме того, в правительстве отметили, что язык крымских татар, по данным ЮНЕСКО, находится под угрозой, поэтому Украина должна сделать все возможное, чтобы защитить и сохранить его.
Переход на латинку: главное
- 17 сентября Кабинет Министров поддержал переход крымскотатарского языка на латинский алфавит. Это объясняли возможностями для развития и уходом от русификации.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на латиницу нужно перейти и украинскому языку. Однако эту идею раскритиковали.