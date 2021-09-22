Ініціативу переходу на латинку підтримували члени Меджлісу та мовознавці. Нова абетка допоможе позбутися наслідків русифікації кримських татар.

Цікаво Чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні: в Інституті української мови пояснили нюанси

Вигляд нової абетки

Тепер у новому кримськотатарському алфавіті 31 літера. Освітній процес кримськотатарською мовою протягом 4 років повинен перейти на новий варіант абетки.





Новий кримськотатарський алфавіт / Фото телеграм-каналу "Гончаренко"

За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, введення нової абетки дозволить кримськотатарській мові розвиватися на рівні з іншими тюркськими мовами, які перейшли на латинку ще в 1991 році.

Крім того, в уряді відзначили, що мова кримських татар, за даними ЮНЕСКО, перебуває під загрозою, тому Україна має зробити все можливе, щоб захистити та зберегти її.

Перехід на латинку: головне