Ініціативу переходу на латинку підтримували члени Меджлісу та мовознавці. Нова абетка допоможе позбутися наслідків русифікації кримських татар.
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Вигляд нової абетки
Тепер у новому кримськотатарському алфавіті 31 літера. Освітній процес кримськотатарською мовою протягом 4 років повинен перейти на новий варіант абетки.
Новий кримськотатарський алфавіт / Фото телеграм-каналу "Гончаренко"
За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, введення нової абетки дозволить кримськотатарській мові розвиватися на рівні з іншими тюркськими мовами, які перейшли на латинку ще в 1991 році.
Крім того, в уряді відзначили, що мова кримських татар, за даними ЮНЕСКО, перебуває під загрозою, тому Україна має зробити все можливе, щоб захистити та зберегти її.
Перехід на латинку: головне
- 17 вересня Кабінет Міністрів підтримав перехід кримськотатарської мови на латинський алфавіт. Це пояснювали можливостями для розвитку та відходом від русифікації.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що потрібно на латинку потрібно перейти й українській мові. Однак цю ідею розкритикували.