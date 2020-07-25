Украина изменила критерии определения стран со значительным уровнем распространения COVID-19, по прибытии из которых требуется самоизоляция, обсервация или ПЦР-тест. Если раньше применяли показатель количества активных больных, то теперь будут пользоваться показателем общего количества за 14 дней и показателем прироста.

Соответствующий критерий разделения стран указан в постановлении Кабмина, которое опубликовали на Правительственном портале.

Кроме того Правительство установило критерии для красных, желтых, оранжевых и зеленых зон

Государство с широким распространением COVID-19, так называемая страна "красной" зоны – это государство, в котором имеется один из следующих признаков:

количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней прирост новых случаев COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30 процентов.

Перечень государств "красной зоны" формирует Министерство здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

С полным списком стран, которые по состоянию на 17 июля Минздрав определил, как страны "красной" или "зеленой" зоны, можно ознакомиться по ссылке. Сейчас Минздрав не опубликовал свежий список стран.

Самоизоляция по прибытии из "красной" страны

Человек, прибывающий из страны "красной" зоны, подлежит самоизоляции. Он обязан установить и активировать мобильное приложение системы "Действуй дома". А в случае невозможности установить приложение, подлежит обсервации.

Однако самоизоляции можно избежать, имея отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Он должен быть проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

Изменение критерия активных случаев на инцидентность

Министерство здравоохранения пересмотрело критерий, ведь раньше использовали цифру активных больных. Однако еще в начале июля Минздрав решил внести изменения: использовать критерий инцидентности вместо критерия количества активных больных на 100 тысяч населения.

На этапе открытия границ, в том числе и европейских, говорили именно об этом критерии, однако затем его отвергли в ЕС, а в Украине таки стали использовать.

Какие страны открыли свои границы для украинцев / Инфографика 24 канала