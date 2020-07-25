Україна змінила критерії визначення країн зі значним рівнем поширення COVID-19, після прибуття з яких потрібна самоізоляція, обсервація або ПЛР-тест. Якщо раніше застосовували показник кількості активних хворих, то відтепер послуговуватимуться показником загальної кількості за 14 днів та показником приросту.

Відповідний критерій поділу країн зазначений у постанові Кабміну, яку опублікували на Урядовому порталі.

Окрім того Уряд встановив критерії для червоних, жовтих, помаранчевих і зелених зон

Держава зі значним поширенням COVID-19, так звана країна "червоної" зони, – це держава, в якій наявна одна з таких ознак:

кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні ;

COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів ; приріст нових випадків COVID-19 за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.

Перелік держав "червоної зони" формує Міністерство охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

Із повним списком країн, які станом на 17 липня МОЗ визначив, як країни "червоної" чи "зеленої" зони, можна ознайомитися за посиланням. Наразі МОЗ не опублікувало свіжий список країн.

Самоізоляція після прибуття з "червоної" країни

Особа, яка прибуває з країни "червоної" зони, підлягає самоізоляції. Вона зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток системи "Дій вдома". А у разі неможливості встановити додаток, підлягає обсервації.

Однак самоізоляції можна уникнути, маючи негативний ПЛР-тест на COVID-19. Він має бути проведений після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.

Зміна критерію активних випадків на інцидентність

Міністерство охорони здоров'я переглянуло критерій, адже раніше використовували цифру активних хворих. Однак ще на початку липня МОЗ вирішило внести зміни: використовувати критерій інцидентності замість критерію кількості активних хворих на 100 тисяч населення.

На етапі відкриття кордонів, зокрема і європейських, говорили саме про цей критерій, однак потім його відкинули в ЄС, а в Україні таки стали використовувати.



Які країни відкрили свої кордони для українців / Інфографіка 24 каналу