Украинцы будут на учет с 16 лет: правительство утвердило новый порядок военного учета

Кабинет министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Изменения предполагают контроль за взятием на учет, цифровизацию многих процессов, обмен данными между разными органами власти, реестрами и работодателями.

24 канал сообщает, что согласно постановлению, дипломатические ведомства будут возвращать в страну выехавших за границу военнообязанных украинцев. Все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных в военные комиссариаты.

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В частности, для сверки данных о призывниках сотрудники военного комиссариата теперь смогут совершать домовый обход. Правда, для этого нужно будет получить официальное разрешение мэра, сельского или поселкового головы.

Главное из нового порядка

Военный учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и службы внешней разведки.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Действие" на основании своего места жительства.

Если человек, подпадающий под военный учет, переехал, он должен в семидневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через "Действие". Она также может обратиться к центрам комплектования.

На военный учет должны становиться:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден минобороны.

Постановление также предусматривает, что в 2023 году принимать на работу или обучение военнообязанного смогут только после предъявления военного билета (его также можно будет предъявлять по требованию в электронном варианте с помощью приложения "Действие") или после постановки на военный учет. .

Кроме того, все центры занятости теперь будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

Отдельно порядок прописывает новые правила взятия на учет женщин

Женщины-врачи или фармацевты, которые не состояли на военном учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоенные до конца 2026 года.

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Документ также возлагает на руководителей предприятий обязанность извещать работников о призыве.

Справка. 7 октября 2022 г. Верховная Рада утвердила добровольную постановку на военный учет для женщин. Однако нововведения не будут распространяться на украинок, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

По данным Минобороны, в ВСУ сейчас служит около 38 тысяч женщин, из которых около 5 тысяч по состоянию на июль этого года находились на передовой.

А будет вести военный учет военнообязанных украинцев, после 24 февраля уехавших из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

К слову, неизвестно, когда заработает процедура военного учета в "Действии".