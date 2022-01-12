Правительство утвердило порядок организации продажи газа частниками на бирже

Кабинет Министров принял порядок организации продажи газа частниками на бирже. Это решение направлено на удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов, которые производят продовольственные товары.

Для осуществления этой инициативы предусмотрено создание комитета по надзору за биржевыми торгами. Состав этого органа будет одобряться Министерством энергетики.

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Эта инициатива поможет стабилизировать цены

В конце 2021 года правительство внесло 20% газа, который добывают украинские частные компании к видам продукции, продажа которой производятся только на организованных торговых рынках.

Позже этот же объем голубого топлива правительство обязало частников продавать на Украинской энергетической бирже до 30 апреля 2022 года.

Для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов до 30 апреля также предусмотрена стабилизация стоимости газа. Согласно решению правительства предельная надбавка к цене на голубое топливо собственной добычи составит не более 24%. Эта инициатива Кабмина будет действовать также до 30 апреля.

Для этих же производителей также предусмотрена торговая надбавка на поставку газа не больше 1%.

Оценка правительственной инициативы разная

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, при содействии этого законопроекта украинские газодобывающие компании могут уже в январе 2022 года продать около 80 миллиардов кубометров газа собственной добычи. Основными покупателями будут производители продовольственных товаров.

Однако Ассоциация газодобывающих компаний Украины восприняла правительственную инициативу не так хорошо. Там заявили, что государственное регулирование цены на газ может усугубить энергетический кризис.

Стоимость газа привела к росту цен на продукты

Еще в конце 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возрастут цены на продукты из-за существенно возросшей стоимости энергоносителей, в частности газа.

Больше всего с началом 2022 года в Украине выросла стоимость яиц и овощей. Кроме того, изменилась стоимость сала, молочки, каш, риса, хлеба, говядины, макарон, растительного и сливочного масла.

Из-за роста цен на продукты в Украине хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. Однако это не называют повторением советской практики, как можно предположить.

В то же время, правительство поручило Государственной службе статистики ежедневно мониторить цены на необходимые товары для населения. В списке 30 позиций, среди которых овощи, крупы, мясо, лекарства первой необходимости и топливо.

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