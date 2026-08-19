Правительство уволило Хмару с должности заместителя и исполняющего обязанности министра обороны

Кабмин уволил Евгения Хмару с должности по собственному желанию. Также – отменил решение о возложении на него обязанностей главы Минобороны.

Соответствующее распоряжение появилось на правительственном портале.

Что известно об увольнении Хмары?

Накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Хмары на должность министра обороны. Профильный комитет уже рекомендовал парламенту поддержать его назначение.

Голосование по кандидатуре нового министра обороны ожидается сегодня, 19 августа.

Между тем утром 19 августа в Киеве и ряде областей Украины прошли мирные акции в поддержку Михаила Федорова. Участники митингов выступают против его замены на посту министра обороны и призывают сохранить начатые реформы.

В частности, в Киеве акция прошла у здания Верховной Рады. Участники скандировали: "Федорова – в МОУ, Хмару – в СБУ".

Сам Федоров накануне записал обращение, в котором затронул вопросы обороны, демократии, коррупции и работы государственных институтов.

СМИ предполагают, что после возможного назначения Александра Хмары министром обороны часть команды Михаила Федорова может покинуть ведомство и перейти вместе с экс-министром в его следующие проекты.