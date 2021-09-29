Соответствующие изменения Кабмин поддержал на заседании 29 сентября. Принятие решения состоялось оперативно на фоне информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве.

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Правительство сменило главу Государственной миграционной службы

Кабмин отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. При этом исполняющей обязанности главы ведомства стала Наталья Науменко, которая до сих пор занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

Справка. Максим Соколюк возглавлял ведомство с января 2015 года. За период его руководства в ГМС возникали несколько скандалов. В частности, бывшей первой заместительнице главы службы Дине Пимаховой сообщили о подозрении в вымогательстве взятки. Сейчас ее дело передали в Высший антикоррупционный суд.



Соколюк известен также как муж "девушки с собачкой из Ухани" Анастасии Зинченко. Он помогал ей с эвакуацией, после чего между ними возникли отношения, которые завершились свадьбой.

Обыски в кабинете Соколюка: что известно

Накануне в кабинете Соколюка и у его заместителей, как пишет УНН, правоохранители провели обыски.

Сотрудники НАБУ осмотрели помещения в рамках расследования уголовного производства по подозрению в хищениях государственных денег на строительстве нового офиса ГМС в Киеве, на улице Павловской.

Отрывок сообщения Алексея Гончаренко:

Кабмин уволил

Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины