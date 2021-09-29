Соответствующие изменения Кабмин поддержал на заседании 29 сентября. Принятие решения состоялось оперативно на фоне информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве.
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Правительство сменило главу Государственной миграционной службы
Кабмин отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. При этом исполняющей обязанности главы ведомства стала Наталья Науменко, которая до сих пор занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.
Обыски в кабинете Соколюка: что известно
- Накануне в кабинете Соколюка и у его заместителей, как пишет УНН, правоохранители провели обыски.
- Сотрудники НАБУ осмотрели помещения в рамках расследования уголовного производства по подозрению в хищениях государственных денег на строительстве нового офиса ГМС в Киеве, на улице Павловской.
Отрывок сообщения Алексея Гончаренко:
Кабмин уволил
Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины