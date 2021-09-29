Соответствующие изменения Кабмин поддержал на заседании 29 сентября. Принятие решения состоялось оперативно на фоне информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве.

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Правительство сменило главу Государственной миграционной службы

Кабмин отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. При этом исполняющей обязанности главы ведомства стала Наталья Науменко, которая до сих пор занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

Обыски в кабинете Соколюка: что известно

  • Накануне в кабинете Соколюка и у его заместителей, как пишет УНН, правоохранители провели обыски.
  • Сотрудники НАБУ осмотрели помещения в рамках расследования уголовного производства по подозрению в хищениях государственных денег на строительстве нового офиса ГМС в Киеве, на улице Павловской.

Отрывок сообщения Алексея Гончаренко:

Кабмин уволил

Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины