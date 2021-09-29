Відповідні зміни Кабмін підтримав на засіданні 29 вересня. Ухвалення рішення відбулося оперативно на тлі інформації про можливі зловживання у відомстві.
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Уряд змінив очільника Державної міграційної служби
Кабмін відправив у відставку главу Державної міграційної служби Максима Соколюка. Натомість виконувачкою обов'язків очільниці відомства стала Наталія Науменко, яка досі обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.
Обшуки у кабінеті Соколюка: що відомо
- Напередодні в кабінеті Соколюка та в його заступників, як пише УНН, правоохоронці провели обшуки.
- Співробітники НАБУ оглянули приміщення у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у розкраданнях державних грошей на будівництві нового офісу ДМС у Києві, на вулиці Павлівській.
Уривок допису Олексія Гончаренка:
Кабмін звільнив
Соколюка Максима Юрійовича з посади Голови Державної міграційної служби України