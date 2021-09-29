Відповідні зміни Кабмін підтримав на засіданні 29 вересня. Ухвалення рішення відбулося оперативно на тлі інформації про можливі зловживання у відомстві.

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Кабмін відправив у відставку главу Державної міграційної служби Максима Соколюка. Натомість виконувачкою обов'язків очільниці відомства стала Наталія Науменко, яка досі обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.

Довідка. Максим Соколюк очолював відомство з січня 2015 року. За період його керівництва у ДМС виникали кілька скандалів. Зокрема, колишній першій заступниці голови служби Діні Пімаховій повідомили про підозру у вимаганні хабаря. Наразі її справу передали до Вищого антикорупційного суду.

Соколюк відомий також як чоловік "дівчини з собачкою з Ухані" Анастасії Зінченко. Він допомагав їй з евакуацією, після чого між ними виникли стосунки, які завершилися весіллям.