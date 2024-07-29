В частности, на актуальную позицию правительства озвучили на недавней сессии парламентских вопросов и ответов. Политики отметили, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины.

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"Не было изменений в позиции Великобритании по Storm Shadow. Мы продолжаем оказывать военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом", – отметил парламентский заместитель госсекретаря по вопросам обороны Люк Поллард.

Этот месседж уточняет недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Украина может сама определять развертывание ракет

Отмечают, что предварительно президент Владимир Зеленский официально поблагодарил Британию во время саммита НАТО в Вашингтоне за возможность атаковать вражеские объекты.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", – говорилось в сообщении президента.

Важно, что! Стармер считает, что использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву. И несмотря на то, что эти боеприпасы предназначены для оборонительных целей, окончательно только Украина должна определить их развертывание.