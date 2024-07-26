В среду, 24 июля, оборонное ведомство Великобритании заявило о закупке ракет Martlet (LMM). Общая сумма заказа составляет около 176 миллионов фунтов стерлингов – это 9,33 миллиарда гривен.

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Ракеты Martlet для Британии и Украины

Лондон планирует соответствующими ракетами вооружить имеющиеся и будущие системы противовоздушной обороны малой дальности британской армии. В частности, боевые машины Stormer.

Ракеты Martlet, кроме того, будут использованы в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота Martlet, которая разворачивается с вертолетов Wildcat.

Как отмечают в минобороны Великобритании, сотни ракет LMM будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

В более опасном мире мы должны продолжать обеспечивать Украину оружием, а также пополнять собственные запасы,

– заявила Мария Игл, министр оборонных закупок.

Лондон акцентирует, что производство оружия на заводе Thales в Белфасте удвоилось после начала полномасштабной российско-украинской войны. Собственно, из-за этого вырос глобальный спрос на средства противовоздушной обороны.

Что нужно знать о ракетах Martlet (LMM) LMM расшифровывается как Lightweight Multirole Missile. Это многофункциональная ракета, разработана для обеспечения высокой мобильности и точности. Она предназначена для использования на различных платформах, в частности морских судах, наземном транспорте и вертолетах. В общем ракета имеет небольшой вес, до 13 килограммов, что позволяет ее устанавливать на легкие транспортные средства и вертолеты, повышая мобильность военных подразделений.

Следует упомянуть, что LMM впервые были выпущены из Wildcat в Бенгальском заливе во время развертывания авианосной ударной группы Королевского флота в 2021 году. Это событие ознаменовало начальную эксплуатационную способность системы Martlet.

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В целом Лондон остро и решительно настроен относительно глобальных угроз, в частности со стороны Кремля. Недавно британский генерал Роли Уокер подчеркивал на том, что даже побежденная Россия будет представлять угрозу для мира, поэтому Британия должна наращивать мощности.