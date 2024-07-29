Зокрема, на актуальну позицію уряду озвучили на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей. Політики наголосили, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України.

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"Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права", – зазначив парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.

Цей меседж уточнює нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера, який зазначив, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

Україна може сама визначати розгортання ракет

Зазначають, що попередньо президент Володимир Зеленський офіційно подякував Британії під час саміту НАТО у Вашингтоні за можливість атакувати ворожі об'єкти.

"Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", – йшлось у повідомленні президента.

Важливо! Стармер вважає, що використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву. І попри те, що ці боєприпаси призначені для оборонних цілей, остаточно лише Україна має визначити їхнє розгортання.