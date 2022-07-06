В знак протеста в отставку пошли 36 министров

По информации британских СМИ, министры уже отправили представителя своей делегации к Джонсону. Среди членов правительства, которые хотят призвать Джонсона уйти в отставку – министр по вопросам Уэльса Саймон Харт, министр по вопросам Северной Ирландии Брэндон Левис, министр транспорта Грент Шаппс и министр финансов Надхим Захави.

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С вечера 5 июля каждый пятый член парламента Британии, занимавший должности в правительстве Джонсона, ушел в отставку. В целом в отставку в знак протеста, по данным Sky News, ушли 36 чиновников. Сообщается, что все больше поклонников консерваторов восстают против Джонсона.

По состоянию на 6 июля должности в правительстве Великобритании покинули министр здравоохранения Саджид Давид, финансов – Риши Сунак, министр по делам детей – Уилл Куинс. Руководители министерства здравоохранения и министерства финансов заявили, что не согласны с действиями Джонсона

Сам Джонсон отказывается уходить в отставку и ищет министрам замену.

В Британии хотят изменить механизм инициирования вотума недоверия премьеру

Источники Bloomberg и Reuters информируют, что депутаты Консервативной партии Британии 6 июля планируют обсудить изменение механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, чтобы организовать еще одно голосование.

Как известно, в прошлый раз Консервативная партия попыталась выразить недоверие Борису Джонсону 6 июня. Консерваторы отмечали, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии. Речь идет о нарушении премьером карантина во время разгара пандемии в мае 2020 года.

Однако глава правительства сохранил должность, ведь большинство депутатов поддержали британского премьер-министра. Ему выразили вотум доверия 211 голосами.

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