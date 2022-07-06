На знак протесту у відставку пішли 36 міністрів

За інформацією британських ЗМІ, міністри вже відправили представника своєї делегації до Джонсона. Серед членів уряду, які хочуть закликати Джонсона піти у відставку – міністр з питань Уельсу Саймон Харт, міністр з питань Північної Ірландії Брендон Левіс, міністр транспорту Грент Шаппс і міністр фінансів Надхім Захаві.

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З вечора 5 липня кожен п'ятий член парламенту Британії, який обіймав посади в уряді Джонсона, пішов у відставку. Загалом у відставку на знак протесту, за даними Sky News, пішло 36 урядовців. Повідомляється, що все більше прихильників консерваторів повстають проти Джонсона.

Станом на 6 липня посади в уряді Великої Британії залишили міністр охорони здоров'я Саджид Давід, фінансів – Ріші Сунак, міністр у справах дітей – Вілл Куінс. Очільники міністерства охорони здоров'я та міністерства фінансів заявили, що не згодні з діями Джонсона

Сам Джонсон відмовляється йти у відставку та шукає міністрам заміну.

У Британії хочуть змінити механізму ініціювання вотуму недовіри прем'єру

Джерела Bloomberg і Reuters інформують, що депутати Консервативної партії Британії 6 липня планують обговорити зміну механізму ініціювання вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону, щоб організувати ще одне голосування.

Як відомо, попередній раз Консервативна партія спробувала висловити недовіру Борису Джонсону 6 червня. Консерватори наголошували, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії. Йдеться про порушення прем'єром карантину під час розпалу пандемії у травні 2020 року.

Однак глава уряду зберіг посаду, адже більшість депутатів підтримали британського прем'єр-міністра. Йому висловили вотум довіри 211 голосами.

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