Правительство Венгрии передало на Закарпатье 10 грузовиков с гуманитаркой, – Закарпатская ОГА

В Закарпатскую область из Венгрии прибыли 10 грузовиков с медикаментами, продуктами и другими товарами первой необходимости.

Об этом во вторник, 8 марта, сообщил глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита.

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Государственный секретарь Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Томаш Варга, Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи и руководитель Венгерской экуменической службы Ласло Легел передали 10 грузовиков гуманитарной помощи для поддержки регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация,

– рассказал Микита.

Стоимость привезенного в Украину медицинского оборудования, продуктов питания, средств гигиены и других товаров оценивается в 2 миллиарда форинтов.

"Учитываем груз и сразу транспортируем в "горячие" точки, чтобы помощь как можно быстрее дошла до наших людей. Спасибо нашим венгерским партнерам за помощь и поддержку!", – добавил глава области.

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