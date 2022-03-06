Правительство запретило взимать штрафы и пени за неуплату коммуналки, пока идет война
6 марта 2022 , 17:17Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Чернышева
Правительство 6 марта запретило взимать штрафы и пени за неуплату коммунальных услуг, пока в Украине идет война. Решение было принято, ведь люди нуждаются в поддержке. В частности, финансовой.
Новость сообщил Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины. Он призвал держать строй и работать во имя страны.
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Сегодня Правительство приняло решение, запрещающее начисление и взыскание штрафов, пени, годовых процентов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением,
– подчеркнул Чернышев.