Бесплатное остеоинтегративное протезирование: основатель TYTANOVI рассказал об условиях и ограничениях

В Украине стартует государственный экспериментальный проект по бесплатному остеоинтегративному протезированию для военнослужащих с тяжелыми ампутациями. Этот уникальный метод дает шанс на мобильность ветеранам, которым не подходят классические гильзовые протезы. Однако для участия в программе пациенты должны соответствовать четким критериям и пройти отбор.

В Украине официально запускают двухлетнюю государственную программу, которая будет покрывать расходы на установку имплантатов непосредственно в кость с последующим креплением внешнего протеза и дальнейшей реабилитацией. Руководитель и основатель TYTANOVI_Rehab Вячеслав Запорожец рассказал 24 Каналу, что его команда уже подготовила 30 случаев раненых защитников для участия в этой пилотной инициативе.

Кто может получить остеоинтегративный протез: требования и отбор

По словам Запорожца, сначала пациент должен пройти этап классического протезирования, и только в случае отсутствия подвижности или невозможности использования гильзы рассматривается вопрос об установке имплантата. Кроме того, к кандидатам предъявляются строгие требования относительно образа жизни и состояния здоровья.

Во-первых, это отсутствие вредных привычек: пациент не должен курить, иметь лишний вес или зависимость от обезболивающих препаратов. Также обязательно требуется заключение психолога, ведь реабилитация требует высокой мотивации.

– пояснил основатель TYTANOVI_Rehab.

Для участия в программе пациенты проходят КТ-обследование, консультацию травматолога и получают заключения двух независимых протезистов. После этого сформированный мультидисциплинарной командой пакет документов передается на утверждение в НСЗУ.

Как проходит процесс протезирования и какие риски

Процедура остеоинтеграции длительная и обычно занимает не менее полугода. Она предусматривает два хирургических этапа с перерывом в три месяца, после чего начинается активная реабилитация и установка внешнего протеза.

Да, это сложно, есть риски, и это занимает много времени. Но мы получаем очень хорошие результаты: из 121 проведенной операции у нас лишь 5 случаев удаления имплантатов из-за инфекций, что составляет менее 5%, тогда как мировая статистика говорит о 11 – 13% осложнений,

– отметил Запорожец.

Он подчеркнул, что пилотный проект рассчитан на 25 ветеранов на первом этапе. При наличии необходимых мощностей эти операции можно провести за три месяца. В будущем опыт центра планируется распространить на другие ведущие медицинские учреждения Украины.

Подробнее о пилотном проекте по протезированию: смотрите видео