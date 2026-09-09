В Україні офіційно запускають дворічну державну програму, яка покриватиме витрати на вживлення імплантатів безпосередньо в кістку з подальшим кріпленням зовнішнього протеза та подальшу реабілітацію. Керівник та засновник TYTANOVI_Rehab В'ячеслав Запорожець розповів 24 Каналу, що його команда вже підготувала 30 кейсів поранених захисників для участі в цій пілотній ініціативі.

Хто може отримати остеоінтегративний протез: вимоги та відбір

За словами Запорожця, спочатку пацієнт мусить пройти етап класичного протезування, і лише у разі відсутності мобільності чи неможливості використання гільзи розглядається вживлення імплантату. Окрім цього, до кандидатів висувають суворі вимоги щодо способу життя та стану здоров'я.

Перше – це відсутність шкідливих звичок: пацієнт не повинен палити, мати зайву вагу чи залежність від знеболювальних препаратів. Також обов'язково потрібен висновок психолога, адже реабілітація потребує високої мотивації.

– пояснив засновник TYTANOVI_Rehab.

Для потрапляння в програму пацієнти проходять КТ-обстеження, консультацію травматолога та отримують висновки двох незалежних протезистів. Після цього сформований мультидисциплінарною командою пакет документів передається на затвердження до НСЗУ.

Як триває процес протезування та які ризики

Процедура остеоінтеграції є тривалою і зазвичай займає щонайменше пів року. Вона передбачає два хірургічні етапи з перервою у три місяці, після чого починається активна реабілітація та встановлення зовнішнього протеза.

Так, це складно, є ризики, і це займає довготривалий час. Але ми отримуємо дуже гарні результати: зі 121 зробленої операції у нас лише 5 вилучень імплантів через інфекції, що становить менше ніж 5%, тоді як світова статистика говорить про 11 – 13% ускладнень,

– зауважив Запорожець.

Він підкреслив, що пілотний проєкт розрахований на 25 ветеранів на першому етапі. За наявності потужностей ці операції можна провести за три місяці. У майбутньому досвід центру планується розширити на інші провідні медичні заклади України.

Детально про пілотний проєкт з протезування: дивіться відео