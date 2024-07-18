Кабинет министров вскоре запустит горячую линию по вопросам энергетики

Правительство планирует запустить горячую линию по вопросам энергетики уже 20 июля. Горячая линия будет работать по номеру 15-49.

Также представители Офиса Президента Украины, правительства, областных военных администраций, органов местного самоуправления и дипломатических учреждений начали проведение совместных брифингов. Они будут проходить каждые две недели и будут посвящены преодолению энергетических вызовов.

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Правительство запустит горячую линию по вопросам энергетики

20 июля Кабинет Министров планирует запустить горячую линию по вопросам энергетики.

Чиновники призвали представителей местной власти распространить информацию в общинах о программах кредитования и уменьшение количества разрешительной документации для подключения дополнительной генерации.

В частности, в рамках кредитной программы "5-7-9" Министерство экономики ввело проекты по финансированию генерации для бизнеса на сумму до 150 миллионов гривен и для ОСМД и ЖЭК – до 5 миллионов гривен,

– сообщили в Офисе Президента.

Также с 20 июля украинцы смогут оформить кредит под 0% на солнечные и ветровые электростанции.

К слову, в ДТЭК сообщили, что информация о экспорте украинской электроэнергии за границу – это российское ИПСО. То есть, из-за значительного дефицита энергосистеме, вызванный постоянными обстрелами врага, Украина не экспортирует электроэнергию с 12 мая.