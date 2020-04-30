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      Правительство договаривается со странами ЕС о сезонной работе украинцев-заробитчан

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото із соцмереж Офісу віцепрем'єра

      Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры с европейскими странами, которые хотят официально пригласить украинцев на сезонные работы.

      Про це мовиться на фейсбук-сторінці Офісу віцепрем’єра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка.

      До цього У Кабміні визначили відповідального за переговори з країнами, що запрошують заробітчан

      Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити можливість сезонних працівників з України працювати, подбавши про їхнє здоров'я та безпеку за кордоном,
      – зауважує він.

      Так, Вадим Пристайко провів вже низку телефонних розмов з урядовцями європейських країн. Спільні напрацювання під час цих бесід дозволять сформувати єдиний ефективний механізм роботи.

      "Ми маємо врахувати ризики і для тих, хто залишається в Україні, адже перетин кордону означає підвищену необхідність проводити обсервацію, щоб не допустити нових спалахів коронавірусної хвороби в Україні", – додав віцепрем’єр.

      Зверніть увагу! Важливою передумовою для досягнення домовленостей між Україною та іншою державою щодо сезонних працівників є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці. Наразі єдиною країною, яка офіційно висловила зацікавленість в українських заробітчанах є Фінляндія.

      Це цікаво Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці

      Яку ще політику уряд веде щодо заробітчан?Раніше українська влада заявляла, що зацікавлена у тому, аби українські заробітчани, які через пандемію коронавірусу повернулися додому, тут і залишалися. Для цього їм навіть обіцяли вигідні кредити на власну справу.

      Пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що уряд не має наміру стимулювати виїзд українців на сезонні роботи. Мовляв, пропозиції про чартерні рейси для заробітчан розглядатимуться індивідуально у кожному випадку.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус COVID-19 Вадим Пристайко Евросоюз Кабинет Министров Украины Заробитчане Новости политики
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