Уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з європейськими країнами, які хочуть офіційно запросити українців на сезонні роботи.

Про це мовиться на фейсбук-сторінці Офісу віцепрем’єра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка.

До цього У Кабміні визначили відповідального за переговори з країнами, що запрошують заробітчан

Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити можливість сезонних працівників з України працювати, подбавши про їхнє здоров'я та безпеку за кордоном,

– зауважує він.

Так, Вадим Пристайко провів вже низку телефонних розмов з урядовцями європейських країн. Спільні напрацювання під час цих бесід дозволять сформувати єдиний ефективний механізм роботи.

"Ми маємо врахувати ризики і для тих, хто залишається в Україні, адже перетин кордону означає підвищену необхідність проводити обсервацію, щоб не допустити нових спалахів коронавірусної хвороби в Україні", – додав віцепрем’єр.

Зверніть увагу! Важливою передумовою для досягнення домовленостей між Україною та іншою державою щодо сезонних працівників є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці. Наразі єдиною країною, яка офіційно висловила зацікавленість в українських заробітчанах є Фінляндія.

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Яку ще політику уряд веде щодо заробітчан?Раніше українська влада заявляла, що зацікавлена у тому, аби українські заробітчани, які через пандемію коронавірусу повернулися додому, тут і залишалися. Для цього їм навіть обіцяли вигідні кредити на власну справу.



Пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що уряд не має наміру стимулювати виїзд українців на сезонні роботи. Мовляв, пропозиції про чартерні рейси для заробітчан розглядатимуться індивідуально у кожному випадку.