У Кабміні визначили відповідального за переговори з країнами, що запрошують заробітчан
Переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
Як повідомив Пристайко, прем'єр-міністр уповноважив його займатися цим питанням з конкретними країнами, передає "Сегодня".
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"Ми зараз намагаємося визначити, як організовано дати таку можливість людям, які хочуть працювати за кордоном. Цих людей цінують за кордоном, своїм сім'ям в Україні вони приносять дохід", – зазначив посадовець.
За його словами, в уряді б хотіли, щоб ці люди залишилися в Україні та зробили "внесок в економіку країни, наприклад, побудувавши свої ферми".
"Державі ці люди є дуже потрібними. Вони – гнучкі, активні, готові виїхати за тисячі кілометрів від рідної домівки, щоб заробляти. Адже ми ж – не Радянський Союз, ми не можемо їх тримати насильно", – підкреслив віцепрем’єр.
Пристайко повторив позицію уряду про те, що немає ніякої мови про будь-які заборони на виїзд, і заявив, що чартери для сезонних працівників будуть організовуватися постійно.
Однак, за його словами, важливо зрозуміти різницю між:
- заробітчанми, які постійно неорганізовано перетинають український кордон, чим посилюють ризики загрози нового спалаху коронавірусу,
- сезонними робітниками, які їдуть за кордон на 3 – 6 місяців з виконанням умов обсервації та вимог безпеки.
Ви ж бачите, які області постраждали від коронавірусу найбільше. Давайте говорити чесно, це області вздовж кордону. Тому, одна справа, коли ми говоримо про сезонних працівників, які їдуть на сезонні роботи на 3 – 6 місяців, маючи медичну страховку, гідну зарплату, форми та умови роботи, і роблять це не перший рік. Щодо таких робітників ми продовжуємо вести переговори з конкретними країнами та будемо забезпечувати цю організовану сезонну роботу,
– констатував чиновник.
Раніше у Кабміні підкреслювали, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.
В уряді на це відповіли, що є готовими розглядати кожен такий запит. Але ухвалюватимуть рішення точково:
- виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні,
- за дотримання певних умов.
Крім того, роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.
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Карантин в Україні та закриті кордони: головне
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.
- З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.
- Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.
Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу