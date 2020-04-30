В Кабмине определили ответственного за переговоры со странами, приглашающими заробитчан

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как сообщил Пристайко, премьер-министр уполномочил его заниматься этим вопросом с конкретными странами, передает "Сегодня" .

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"Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", – отметил чиновник.

По его словам, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они – гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же – не Советский Союз, мы не можем их держать насильно ", – подчеркнул вице-премьер.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Однако, по его словам, важно понять разницу между:

заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса,

сезонными рабочими, которые едут за границу на 3 – 6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно, это области вдоль границы. Поэтому, одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3 – 6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. По таким рабочим мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу,

– констатировал чиновник.

Ранее в Кабмине подчеркивали, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.

В правительстве на это ответили, что готовы рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будут точечно:

исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране,

при соблюдении определенных условий.

Кроме того, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания. Проследить за ситуацией должна власть принимающей страны.

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Карантин в Украине и закрытые границы: главное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ информацию там нет.



Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала