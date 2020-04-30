В Кабмине определили ответственного за переговоры со странами, приглашающими заробитчан
Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Как сообщил Пристайко, премьер-министр уполномочил его заниматься этим вопросом с конкретными странами, передает "Сегодня" .
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"Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", – отметил чиновник.
По его словам, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".
"Государству эти люди очень нужны. Они – гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же – не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – подчеркнул вице-премьер.
Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.
Однако, по его словам, важно понять разницу между:
- заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса,
- сезонными рабочими, которые едут за границу на 3 – 6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.
Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно, это области вдоль границы. Поэтому, одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3 – 6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. По таким рабочим мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу,
– констатировал чиновник.
Ранее в Кабмине подчеркивали, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.
В правительстве на это ответили, что готовы рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будут точечно:
- исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране,
- при соблюдении определенных условий.
Кроме того, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания. Проследить за ситуацией должна власть принимающей страны.
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Карантин в Украине и закрытые границы: главное
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ информацию там нет.
Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала