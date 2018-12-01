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      Правительство Франции хочет запретить физические наказания детей в семье

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      Правительство Франции хочет запретить физические наказания детей в семье
      Правительство Франции хочет запретить физические наказания детей в семье / Фото из открытых источников

      Парламент Франции принял в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять физическую силу к детям. Так Франция гармонизирует свою законодательную базу в этой сфере в соответствии с европейскими нормами.

      Об этом сообщает RFI.

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      В Гражданском кодексе планируют внести фразу, которую сотрудники ЗАГСов будут зачитывать при заключении брака.

      Родители должны утверждать свой авторитет, не прибегая к физическому или психическому насилию,
      – так звучит фраза.

      Более того, СМИ сообщают, что в дальнейшем родителям во Франции будет запрещено давать детям оплеухи. Далее законопроект передадут на рассмотрение Сената. Все же окончательное решение за Национальным собранием.

      Ранее предыдущее правительство уже пыталось принять такой закон. Однако, препятствовали консерваторы. Эрик Чиотти назвал закон "пропагандистским", и таким, который пропагандирует "официальную псевдомораль".

      Теги: Новости политики Законодательство Новости Франции Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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