Уряд Франції хоче заборонити фізичні покарання дітей в сім'ї

Парламент Франції прийняв у першому читанні законопроект, який забороняє батькам застосовувати фізичну силу до дітей. Так Франція гармонізує свою законодавчу базу в цій сфері відповідно до європейських норм.

Про це повідомляє RFI.

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До цивільного кодексу планують внести фразу, яку співробітники РАГСів будуть зачитувати при укладанні шлюбу.

Батьки повинні утверджувати свій авторитет, не вдаючись до фізичного або психічного насильства,

– так звучить фраза.

Більше того, ЗМІ повідомляють, що надалі батькам у Франції буде заборонено бити дітей ляпасами. Далі законопроект передадуть на розгляд Сенату. Все ж кінцеве рішення за Національними зборами.

Раніше колишній уряд вже намагався прийняти такий закон. Однак, перешкоджали консерватори. Ерік Чіотті назвав закон "пропагандистським", і таким, що пропагує "офіційну псевдомораль".