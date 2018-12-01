Уряд Франції хоче заборонити фізичні покарання дітей в сім'ї
Парламент Франції прийняв у першому читанні законопроект, який забороняє батькам застосовувати фізичну силу до дітей. Так Франція гармонізує свою законодавчу базу в цій сфері відповідно до європейських норм.
Про це повідомляє RFI.
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До цивільного кодексу планують внести фразу, яку співробітники РАГСів будуть зачитувати при укладанні шлюбу.
Батьки повинні утверджувати свій авторитет, не вдаючись до фізичного або психічного насильства,
– так звучить фраза.
Більше того, ЗМІ повідомляють, що надалі батькам у Франції буде заборонено бити дітей ляпасами. Далі законопроект передадуть на розгляд Сенату. Все ж кінцеве рішення за Національними зборами.
Раніше колишній уряд вже намагався прийняти такий закон. Однак, перешкоджали консерватори. Ерік Чіотті назвав закон "пропагандистським", і таким, що пропагує "офіційну псевдомораль".