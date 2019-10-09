Правительство готовит закон об отмене трудовых книжек: что изменится

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство подготовит законопроект, который отменит обязательность трудовых книжек. Ранее он обещал вдвое сократить использование бумаги в документообороте.

В Кабмине надеются, что смогут запустить нововведения до конца 2019 года.

К теме: Без трудовой книжки и копий: как правительство сокращает использование бумаги

Что конкретно предлагает изменить правительство?

граждане не обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или хранить. В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев есть с 2000 года. Для расчета пенсий или других социальных выплат используются именно эти данные.

граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если ему важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, он будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда хранить трудовую книжку, как носитель информации не требуется.

Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это правительство не будет. Можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.

Это интересно: В Украине хотят отменить документ о согласии на обработку персональных данных

Почему новая власть хочет сократить бумажный документооборот?

Дмитрий Дубилет пообещал вдвое сократить использование бумаги в правительстве. По его словам, только на канцелярию для кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов гривен. По его словам, избавиться от бумаги – это не только вопрос экологичности.

Это о неэффективных бизнес-процессах, тысяче госслужащих и миллионах граждан, которые зря тратят свое время и таланты,

– считает чиновник.

Министр предлагает перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. В будущем копии дипломов, паспортов не будут востребованы при подаче документов в соответствующие учреждения. Будет также упрощенна логика согласований: блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократить в 3-4 раза.

Планируется также создать единый реестр госслужащих. По мнению министра, это должно повысить эффективность работы и в том числе облегчить жизнь бизнесу.

Оцифровка архива

Оцифровка архивов, как отметил Дубилет, будет полезной для бизнеса. Министр подчеркнул, что есть еще ряд документов, которые нельзя перевести в цифровой формат из-за законов. Кабмин их тоже тщательно проанализирует и оцифрует, но для этого нужно менять закон.

Отказ от блокнотов для правительства

Ранее правительство постоянно делало разные блокноты и некоторые из них – с золотым тиснением. Но отныне правительство не будет покупать ничего лишнего, только – бумага.

Отмена документа о согласии на обработку персональных данных

Граждан Украины обязывают подписывать этот документ при малейшей необходимости. Причем для этого используют отдельный лист бумаги. Хотя подобные обязательства можно разместить как приложение в конце документа, а не подписывать отдельным письмом.