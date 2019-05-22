Правительство Гройсмана приняло важные решения для энергетики в закрытом режиме, – СМИ

На заседании 22 мая Кабинет Министров Украины принял ряд документов о работе энергетической отрасли в закрытом режиме. В повестку дня они включены не были.

Как сообщил источник в правительстве изданию "РБК-Украина", министры приняли следующие документы:

проект, регулирующий процедуру анбандлинга (разделения) " Нафтогаза";

ключевые документы, чтобы запустить новый рынок электроэнергии, и определения, которые в связи с этим возлагают определенные обязательства на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго";

документы о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам;

проект о порядке проведения конкурса на ввод новых генерирующих мощностей.

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Мы договорились, что примем эти постановления без рассмотрения во время заседания, по упрощенной процедуре,

– отметил собеседник.

Однако другой источник в Кабмине утверждает, что "закрытой части заседания не было". Мол, все постановления были публичными. Вместе с тем, во время публичной части заседания глава правительства не озвучил проекты, которые должны принимать по упрощенной процедуре.

Постановления, которые регулируют работу "Укрэнерго", обсуждались на неделе, однако, по словам его руководителя Всеволода Ковальчука, окончательную версию документа с компанией не согласовывали.

"Мы не знаем, в какой редакции их сегодня утвердил Кабмин. Мы, как и все, имели возможность ознакомиться лишь с некоторыми проектами, которые недавно Минэнергоугля обнародовало на официальном сайте. Тексты этих документов, по нашему мнению, требуют существенной доработки и содержат серьезные коррупционные риски. Если правительство их одобрило в таком виде, это может привести к значительным негативным последствиям в работе энергоотрасли", – прокомментировал Ковальчук.

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В НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом" сообщили, что с ними тоже не обсуждали никаких предложений и принятых документов для ознакомления не присылали.

Отметим, что глава Кабмина Владимир Гройсман должен был подать в отставку 22 мая после заседания правительства. О своем решении он рассказал на брифинге 20 мая. Оно спровоцировано словами президента Зеленского. Тот во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде сказал, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.