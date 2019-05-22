19:43
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Уряд Гройсмана ухвалив важливі рішення для енергетики у закритому режимі, – ЗМІ

      2757 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / kmu.gov.ua

      На засіданні 22 травня Кабінет Міністрів України прийняв низку документів щодо роботи енергетичної галузі у закритому режимі. До порядку денного вони включені не були.

      Як повідомило джерело в уряді виданню "РБК-Україна", міністри прийняли наступні документи:

      • проект, який регулює процедуру анбандлінгу (поділу) "Нафтогазу";
      • ключові документи, аби запустити новий ринок електроенергії, та ухвали, які у зв'язку із цим покладають певні зобов'язання на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та частково на "Укренерго";
      • документи про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами;
      • проект про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей.

      Читайте також: Чи готові міністри йти у відставку за Гройсманом

      Ми домовилися, що приймемо ці постанови без розгляду під час засідання, за спрощеною процедурою,
      – зазначив співрозмовник. 

      Проте інше джерело у Кабміні переконує, що "закритої частини засідання не було". Мовляв, всі ухвали були публічними. Разом з тим, під час публічної частини засідання глава уряду не озвучив проекти, які мали приймати за спрощеною процедурою. 

      Постанови, які регулюють роботу "Укренерго", обговорювались на тижні, проте, за словами його керівника Всеволода Ковальчука, остаточну версію документу з компанією не узгоджували.

      "Ми не знаємо, в якій редакції їх сьогодні затвердив Кабмін. Ми, як і всі, мали можливість ознайомитися лише з деякими проектами, які Міненерговугілля нещодавно оприлюднило на офіційному сайті. Тексти цих документів, на нашу думку, потребують суттєвого доопрацювання і містять серйозні корупційні ризики. Якщо уряд їх схвалив у такому вигляді, це може призвести до значних негативних наслідків у роботі енергогалузі", – прокоментував Ковальчук. 

      Читайте також: Хто очолить уряд після відставки Гройсмана: в Кабміні відзначились заявою

      У НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом" повідомили, що з ними теж не обговорювали жодних пропозицій та ухвалених документів для ознайомлення не надсилали. 

      Зазначимо, що глава Кабміну Володимир Гройсман мав подати у відставку 22 травня після засідання уряду. Про таке своє рішення він розповів на брифінгу 20 травня. Воно спровоковане словами президента Зеленського. Той під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді сказав, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження.

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      57275
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Енергетика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      сьогодні , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 363
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 19:03 Хто такий Дмитро Разумков: біографія ймовірного лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 745
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 18:42 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      57261
      Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
      сьогодні , 18:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
      Євгенія Мазур 41905
      Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      сьогодні , 17:02 Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      Блог Соцмережі 3072
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук