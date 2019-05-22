Уряд Гройсмана ухвалив важливі рішення для енергетики у закритому режимі, – ЗМІ

На засіданні 22 травня Кабінет Міністрів України прийняв низку документів щодо роботи енергетичної галузі у закритому режимі. До порядку денного вони включені не були.

Як повідомило джерело в уряді виданню "РБК-Україна", міністри прийняли наступні документи:

проект, який регулює процедуру анбандлінгу (поділу) "Нафтогазу";

ключові документи, аби запустити новий ринок електроенергії, та ухвали, які у зв'язку із цим покладають певні зобов'язання на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та частково на "Укренерго";

документи про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами;

проект про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей.

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Ми домовилися, що приймемо ці постанови без розгляду під час засідання, за спрощеною процедурою,

– зазначив співрозмовник.

Проте інше джерело у Кабміні переконує, що "закритої частини засідання не було". Мовляв, всі ухвали були публічними. Разом з тим, під час публічної частини засідання глава уряду не озвучив проекти, які мали приймати за спрощеною процедурою.

Постанови, які регулюють роботу "Укренерго", обговорювались на тижні, проте, за словами його керівника Всеволода Ковальчука, остаточну версію документу з компанією не узгоджували.

"Ми не знаємо, в якій редакції їх сьогодні затвердив Кабмін. Ми, як і всі, мали можливість ознайомитися лише з деякими проектами, які Міненерговугілля нещодавно оприлюднило на офіційному сайті. Тексти цих документів, на нашу думку, потребують суттєвого доопрацювання і містять серйозні корупційні ризики. Якщо уряд їх схвалив у такому вигляді, це може призвести до значних негативних наслідків у роботі енергогалузі", – прокоментував Ковальчук.

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У НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом" повідомили, що з ними теж не обговорювали жодних пропозицій та ухвалених документів для ознайомлення не надсилали.

Зазначимо, що глава Кабміну Володимир Гройсман мав подати у відставку 22 травня після засідання уряду. Про таке своє рішення він розповів на брифінгу 20 травня. Воно спровоковане словами президента Зеленського. Той під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді сказав, що чинний уряд повинен скласти свої повноваження.