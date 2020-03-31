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      Правительство Израиля усилило карантин

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      В Израиле – более 4600 случаев коронавируса / The Times of Israel

      В Израиле лишь 15% работников государственных и частных предприятий могут выходить на работу. Собираться группами более двух человек запрещено.

      Правительство Израиля приняло новые меры по противодействию вспышки коронавируса, информирует news.co.il.

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      Из-за коронавируса в Израиле запрещено:

      • собираться группами более двух человек;
      • приглашать на свадьбу гостей: церемония должна проходить только в присутствии ближайших родственников молодых;
      • проводить и участвовать в коллективной молитве – это касается даже молитвы под открытым небом.
      • Исключение! Трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием 10 человек;
      • присутствие более 20 человек на похоронах;
      • присутствие более 10 человек на церемонии обрезания младенца.

      Решение о запрете выхода на работу не касается работников строительной и инфраструктурной отраслей.

      Коронавирус в Израиле:

      Сейчас в Израиле диагностировано более 4 600 случаев коронавируса, 16 человек умерли.

      • Закрыты все синагоги, мечети и церкви.
      • С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.
      • Введен режим чрезвычайной ситуации.
      • Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин.
      • Улицы патрулирует полиция и военнослужащие. Установлены блокпосты.
      • Учебные заведения закрыты.
      • Сокращено количество единиц общественного транспорта.
      • Многие предприятия закрыли на карантин.
      • Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.​

      Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Религия Новости Израиля
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