Правительство Израиля усилило карантин

В Израиле лишь 15% работников государственных и частных предприятий могут выходить на работу. Собираться группами более двух человек запрещено.

Правительство Израиля приняло новые меры по противодействию вспышки коронавируса, информирует news.co.il. К теме В Израиле разработали мобильное приложение, определяющее COVID-19 по голосу Из-за коронавируса в Израиле запрещено: собираться группами более двух человек;

приглашать на свадьбу гостей: церемония должна проходить только в присутствии ближайших родственников молодых;

проводить и участвовать в коллективной молитве – это касается даже молитвы под открытым небом.

Исключение! Трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием 10 человек;

Трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием 10 человек; присутствие более 20 человек на похоронах;

присутствие более 10 человек на церемонии обрезания младенца. Решение о запрете выхода на работу не касается работников строительной и инфраструктурной отраслей. Коронавирус в Израиле: Сейчас в Израиле диагностировано более 4 600 случаев коронавируса, 16 человек умерли. Закрыты все синагоги, мечети и церкви.

С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.

Введен режим чрезвычайной ситуации.

Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин.

Улицы патрулирует полиция и военнослужащие. Установлены блокпосты.

Учебные заведения закрыты.

Сокращено количество единиц общественного транспорта.

Многие предприятия закрыли на карантин.

Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.​ ​ Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала