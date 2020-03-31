Правительство Израиля усилило карантин
В Израиле лишь 15% работников государственных и частных предприятий могут выходить на работу. Собираться группами более двух человек запрещено.
Правительство Израиля приняло новые меры по противодействию вспышки коронавируса, информирует news.co.il.
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Из-за коронавируса в Израиле запрещено:
- собираться группами более двух человек;
- приглашать на свадьбу гостей: церемония должна проходить только в присутствии ближайших родственников молодых;
- проводить и участвовать в коллективной молитве – это касается даже молитвы под открытым небом.
- Исключение! Трижды в сутки у Стены Плача будет проводиться молитва с участием 10 человек;
- присутствие более 20 человек на похоронах;
- присутствие более 10 человек на церемонии обрезания младенца.
Решение о запрете выхода на работу не касается работников строительной и инфраструктурной отраслей.
Коронавирус в Израиле:
Сейчас в Израиле диагностировано более 4 600 случаев коронавируса, 16 человек умерли.
- Закрыты все синагоги, мечети и церкви.
- С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.
- Введен режим чрезвычайной ситуации.
- Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин.
- Улицы патрулирует полиция и военнослужащие. Установлены блокпосты.
- Учебные заведения закрыты.
- Сокращено количество единиц общественного транспорта.
- Многие предприятия закрыли на карантин.
- Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.
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