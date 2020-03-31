Уряд Ізраїлю посилив карантин
В Ізраїлі лише 15% працівників державних та приватних підприємств можуть виходити на роботу. Збиратись групами понад дві особи – заборонено.
Уряд Ізраїлю ухвалив нові заходи щодо протидії спалаху коронавірусу, інформує news.co.il.
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Через коронавірус в Ізраїлі заборонено:
- збиратись групами понад дві особи;
- запрошувати на весілля гостей: церемонія має відбуватись лише в присутності найближчих родичів наречених;
- проводити та брати участь в колективній молитві – це стосується навіть молитви просто неба.
Виняток! Тричі на добу біля Стіни плачу буде проводитись молитва за участю 10 осіб;
- присутність понад 20 осіб на похороні;
- присутність понад 10 осіб на церемонії обрізання немовляти.
Рішення щодо заборони виходу на роботу не стосуються працівників будівельної та інфраструктурної галузей.
Коронавірус в Ізраїлі:
Наразі в Ізраїлі діагностовано понад 4 600 випадків коронавірусу, 16 осіб померли.
- Закрито всі синагоги, мечеті та церкви.
- З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни.
- Запроваджено режим надзвичайної ситуації.
- Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин.
- Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці. Встановлено блокпости.
- Навчальні заклади закриті.
- Скорочено кількість одиниць громадського транспорту.
- Багато підприємств закрили на карантин.
- Штраф за порушення режиму карантину – близько 1400 доларів США.
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