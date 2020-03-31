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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Уряд Ізраїлю посилив карантин

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      В Ізраїлі – понад 4600 випадків коронавірусу / The Times of Israel

      В Ізраїлі лише 15% працівників державних та приватних підприємств можуть виходити на роботу. Збиратись групами понад дві особи – заборонено.

      Уряд Ізраїлю ухвалив нові заходи щодо протидії спалаху коронавірусу, інформує news.co.il.

      До теми У Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом

      Через коронавірус в Ізраїлі заборонено:

      • збиратись групами понад дві особи;
      • запрошувати на весілля гостей: церемонія має відбуватись лише в присутності найближчих родичів наречених;
      • проводити та брати участь в колективній молитві – це стосується навіть молитви просто неба.
        Виняток! Тричі на добу біля Стіни плачу буде проводитись молитва за участю 10 осіб;
      • присутність понад 20 осіб на похороні;
      • присутність понад 10 осіб на церемонії обрізання немовляти.

      Рішення щодо заборони виходу на роботу не стосуються працівників будівельної та інфраструктурної галузей.

      Коронавірус в Ізраїлі:

      Наразі в Ізраїлі діагностовано понад 4 600 випадків коронавірусу, 16 осіб померли.

      • Закрито всі синагоги, мечеті та церкви.
      • З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни.
      • Запроваджено режим надзвичайної ситуації.
      • Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин. 
      • Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці. Встановлено блокпости.
      • Навчальні заклади закриті.
      • Скорочено кількість одиниць громадського транспорту.
      • Багато підприємств закрили на карантин.
      • Штраф за порушення режиму карантину – близько 1400 доларів США.​

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Релігія Новини Ізраїля
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