Уряд Ізраїлю посилив карантин

В Ізраїлі лише 15% працівників державних та приватних підприємств можуть виходити на роботу. Збиратись групами понад дві особи – заборонено.

Уряд Ізраїлю ухвалив нові заходи щодо протидії спалаху коронавірусу, інформує news.co.il. До теми У Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом Через коронавірус в Ізраїлі заборонено: збиратись групами понад дві особи;

запрошувати на весілля гостей: церемонія має відбуватись лише в присутності найближчих родичів наречених;

проводити та брати участь в колективній молитві – це стосується навіть молитви просто неба.

Виняток! Тричі на добу біля Стіни плачу буде проводитись молитва за участю 10 осіб;

Тричі на добу біля Стіни плачу буде проводитись молитва за участю 10 осіб; присутність понад 20 осіб на похороні;

присутність понад 10 осіб на церемонії обрізання немовляти. Рішення щодо заборони виходу на роботу не стосуються працівників будівельної та інфраструктурної галузей. Коронавірус в Ізраїлі: Наразі в Ізраїлі діагностовано понад 4 600 випадків коронавірусу, 16 осіб померли. Закрито всі синагоги, мечеті та церкви.

З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни.

Запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин.

Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці. Встановлено блокпости.

Навчальні заклади закриті.

Скорочено кількість одиниць громадського транспорту.

Багато підприємств закрили на карантин.

Штраф за порушення режиму карантину – близько 1400 доларів США.​ ​

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу