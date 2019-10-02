Правительство назначило временного главу "Укравтодора": что о нем известно

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Олега Федоренко.

В Укравтодоре сообщили, что Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

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Отметим, что 24 сентября предыдущий руководитель Укравтодора поляк Славомир Новак написал заявление об отставке. Правительство его согласовало. Новак отметил, что его отставка – это личное решение.

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Что известно об Олеге Федоренко?

Федоренко имеет профильное образование. Он окончил Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель. До назначения он работал начальником Управления эксплуатации дорог "Укравтодора", а ранее – в Службе автомобильных дорог Киевской области и госпредприятии "Киевский облавтодор".



Федоренко возглавлял управление эксплуатации дорог и отвечал за качество и контроль работ по ямочному ремонту, нанесению разметки и уборке снега.



В декларации за 2018 год Федоренко указал три земельных участка и квартирку в Киевской области. Интересно, что дом под Киевом на 120 квадратных метров появился в 2014 году, когда он переходил из Службы автодорог в Киевской области в Укравтодор. По его словам, он получал достаточно зарплаты, чтобы начать строительство, используя остатки стройматериалов родителей.