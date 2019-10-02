Уряд призначив тимчасового голову "Укравтодору": що про нього відомо

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Олега Федоренка.

В Укравтодорі повідомили, що Федоренко має 20-річний досвід роботи у дорожній галузі.

Важливо! Рекордне фінансування доріг у 2020 році: куди підуть гроші

Відзначимо, що 24 вересня попередній керівник Укравтодору поляк Славомір Новак написав заяву про відставку. Уряд її погодив. Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення.

Це цікаво: З’явилися подробиці відставки голови Укравтодору Новака

Що відомо про Олега Федоренка?Федоренко має профільну освіту. Він закінчив Український Транспортний Університет за спеціальністю інженер-будівельник. До призначення він працював начальником Управління експлуатації доріг "Укравтодору", а раніше – в Службі автомобільних доріг Київської області і держпідприємстві "Київський облавтодор".



Федоренко очолював управління експлуатації доріг і відповідав за якість і контроль робіт з ямкового ремонту, нанесення розмітки та прибирання снігу.



У декларації за 2018 рік Федоренко вказав три земельні ділянки і квартирку у Київській області. Цікаво, що будинок під Києвом на 120 квадратних метрів почалося у 2014 році, коли він переходив зі Служби автодоріг у Київській області в Укравтодор. За його словами, він отримував достатньо зарплати, щоб почати будівництво, використовуючи залишки будматеріалів батьків.