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      Правительство не планирует содействовать заробитчанам вернуться на работу за рубеж

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      Денис Шмыгаль / Кабинет Министров Украины

      После введения карантина в европейских странах, свои работы потеряли около 2 миллионов украинцев. Они были вынуждены вернуться в Украину. Теперь же, даже если для них будет работа за границей, правительство не планирует содействовать им в выезде за границу.

      Соответствующую идею озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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      Проблема с украинскими заробитчанами

      Для начала стоит отметить, что с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. До этого с 17 марта было ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

      На время карантина в Украину вернулось около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы.

      "Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить", – отметил Денис Шмыгаль.

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      "В первую очередь, мы говорим о создании новых рабочих мест, а, во вторую очередь, параллельно, о том, что мы будем кредитовать малый и средний бизнес под очень выгодные условия. С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой первоначальный кредит. Называем эту программу "Новые деньги" и сейчас работаем над ней и с Минэкономики, и с банкирами", – рассказал Денис Шмыгаль.

      А если европейские работодатели захотят сами украинских работников?

      Некоторые работодатели в Европе нуждаются в сезонных работниках. Среди них, например, аграрии в Англии. Они организовали чартерные рейсы для таких работников.

      "Но у нас, фактически, закрыта граница. Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы. И поэтому переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком", – убежден премьер-министр.

      А как насчет разницы уровня зарплат в Украине и Европе?

      "Тому, кто зарабатывал за границей тысячи евро, мы не можем выплатить тысячи", – признался глава правительства.

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      Однако Денис Шмыгаль убежден, что если разница в зарплате составит 300-400 евро между тем, что можно заработать в Европе и Украине, то украинцы не поедут заграницу на работу.

      "Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное удержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 условных единиц дома, чем 1000 условных единиц где-то на заработках", – убежден Денис Шмыгаль.

      А какую работу предложат украинцам дома?

      В качестве примера премьер-министр привел рабочие места в "Большой стройке".

      "По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенных 80 миллиардах гривен в эту сферу, это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих", – рассказал Денис Шмыгаль.

      Остальные люди могли бы пойти работать в малый и средний бизнес, на который и планируют выдавать кредиты.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Украины Денис Шмыгаль Заробитчане
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