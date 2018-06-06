Правительство Нидерландов дало неоднозначный ответ о роли Украины в сбитии "Боинга 777"

Сейчас в Нидерландах не считают Украину виновной в авиакатастрофе малайзийского "Боинга 777" рейса MH-17 в небе над Донбассом. Правда, в дальнейшем официальный Киев все же может понести определенную ответственность, поскольку в тот день мог закрыть воздушное пространство над регионом.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, отвечая на вопросы депутатов парламента о роли Украины в гибели пассажиров и членов экипажа "Боинга 777" в небе над Донбассом, передает NOS.

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Так, в своем запросе парламентарии отметили, если в Украине были данные о появлении в зоне конфликта ракетной установки "Бук М1", то у Киева были основания закрыть воздушное пространство над опасным регионом, или хотя бы увеличить высоту воздушного коридора.



Вместе с тем Блок в письме депутатам заявил, что полученные Международной следственной группой данные не позволяют говорить об ответственности Украины. Как подчеркнул нидерландский министр, "нет убедительных доказательств, что Киев не принял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу".



В то же время дипломат отметил, что проводить дополнительные расследования на эту тему нецелесообразно. Правда, при этом он уточнил, что международная комиссия непосредственно не изучает вопрос, следовало ли Украине закрывать воздушное пространство, а потому "определенная информация из материалов расследования может оказаться актуальной позже".

Напомним, 24 мая представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг 777" обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы авиасудна в небе над Донбассом. Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит с установки "Бук", которая в июля 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России. Впоследствии министр транспорта Малайзии заявил, что не видит "убедительных доказательств причастности России к этой авиакатастрофе.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг 777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.