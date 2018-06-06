Уряд Нідерландів дав неоднозначну відповідь щодо ролі України у збитті "Боїнга 777"

Наразі у Нідерландах не вважають Україну винною у авіакатастрофі малайзійського "Боїнга 777" рейсу MH-17 у небі над Донбасом. Щоправда, у подальшому офіційний Київ все ж може понести певну відповідальність, оскільки у той день міг закрити повітряний простір над регіоном.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, відповідаючи на запитання депутатів парламенту щодо ролі України у загибелі пасажирів і членів екіпажу "Боїнгу 777" у небі над Донбасом, передає NOS.

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Так, у своєму запиті парламентарі зауважили, якщо в України були дані про появу в зоні конфлікту ракетної установки "Бук М1", то у Києва були підстави закрити повітряний простір над небезпечним регіоном, або хоча б збільшити висоту повітряного коридору.

Натомість Блок у листі депутатам заявив, що отримані Міжнародною слідчою групою дані не дозволяють говорити про відповідальність України. Як підкреслив нідерландський міністр, "немає переконливих доказів, що Київ не вжив достатніх заходів, щоб запобігти можливій катастрофі".

Водночас дипломат зазначив, що проводити додаткові розслідування на цю тему недоцільно. Щоправда, при цьому він уточнив, що міжнародна комісія безпосередньо не вивчає питання, чи слід було Україні закривати повітряний простір, а тому "певна інформація з матеріалів розслідування може виявитися актуальною пізніше".

Нагадаємо, 24 травня представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг 777" оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 було збито з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Згодом міністр транспорту Малайзії заявив, що не бачить "переконливих доказів причетності Росії до цієї авіакатастрофи.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом було збито пасажирський літак "Боїнг 777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак було збито ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.