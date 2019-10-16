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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Правительство отложило изменения в порядок въезда на оккупированные территории

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      Правила пересечения линии разграничения изменят, но позже
      Правила пересечения линии разграничения изменят, но позже / censor.net

      Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 октября, решил отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий"

      Постановление правительства номер 815 (еще подписанное Гройсманом) действующим должно было стать 29 октября. Но правительство Гончарука отложило ее до 28 ноября – об этом рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

      Тем временем боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность, говорит разведка

      Что меняли в Правилах пересечения линии разграничения?

      В соответствии с постановлением правительства 815, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями. Однако не для всех, а только для детей до 14 лет.

      По новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны иметь при себе загранпаспорт.

      Однако, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов решило, что введение в действие этих изменений надо отсрочить на 30 дней, то есть до 28 ноября 2019 года.

      Мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Важно: Зеленский поручил проработать вопрос упрощения въезда и выезда на Донбасс

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дети и несовершеннолетние Оккупированные территории
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