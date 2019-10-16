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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Уряд відклав зміни до Порядку в'їзду на окуповані території

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      Правила перетину лінії розмежування змінять, але пізніше
      Правила перетину лінії розмежування змінять, але пізніше / censor.net

      Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 16 жовтня, вирішив відкласти вступ в дію постанови "Про затвердження порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій"

      Постанова уряду номер 815 (ще підписана Гройсманом) чинною мала стали 29 жовтня. Та уряд Гончарука відклав її до 28 листопада – про це розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. 

      Тим часом бойовики на Донбасі привели свої сили у повну боєготовність, каже розвідка

      Що змінювали у Правилах перетину лінії розмежування?

      Згідно з постановою уряду 815, з 29 жовтня мали змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі територіями. Однак не для всіх, а лише для дітей до 14 років.

      За новими правилами під час перетину лінії розмежування діти повинні мати при собі закордонний паспорт.

      Однак, отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, Мінветеранів вирішило, що введення в дію цих змін треба відтермінувати – на 30 днів, тобто до 28 листопада 2019 року.

      Мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Важливо: Зеленський доручив опрацювати питання спрощення в'їзду та виїзду на Донбас

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Окуповані території Діти і неповнолітні
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