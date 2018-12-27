Правительство поддержало предложение Минэкологии о запрете диких животных в цирках, – Семерак

Кабинет министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии изменения в законодательстве по защите животных от жестокого обращения. В частности, законопроект запрещает использовать диких животных в цирках.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Семерак у себя на Facebook-странице.

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Правительство поддержало инициированный Минприроды проект закона, который запрещает использовать диких животных в цирках ... Решение принято единогласно!

— сообщил Семерак.

Кроме того, за нарушение указанных норм проект Минэкологии предусматривает административную и уголовную ответственность.

На сайте Минэкологии говорится, что введение запрета на использование диких животных в цирках предусмотрено с переходным периодом в 5 лет. Это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонд и определения мест дальнейшего проживания животных.

В мире есть несколько десятков стран, отказавшихся от цирков и Украина имеет все шансы пополнить их ряды. Впереди рассмотрение проекта закона в Верховной Раде,

— отметил Семерак.

Интересно, что по данным Минэкологии, на сегодня в Украине никто не владеет информацией относительно реального количества диких животных, которые находятся в частной собственности. Именно поэтому министерство выступает за создание Единого электронного реестра по учету диких животных, куда их владельцы в обязательном порядке будут вынуждены вносить все данные, а также инициирует разработку Порядка изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

Ранее 24 канал писал, что Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.