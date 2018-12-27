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      Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках, – Семерак

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      Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках, – Семерак
      Уряд підтримав пропозицію Мінекології про заборону диких тварин у цирках, – Семерак / 5.ua

      Кабінет міністрів розглянув та схвалив запропоновані Міністерством екології зміни до законодавства стосовно захисту тварин від жорстокого поводження. Зокрема, законопроект забороняє використовувати диких тварин у цирках.

      Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у себе на Facebook-сторінці.

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      Уряд підтримав ініційований Мінприроди проект закону, який забороняє використовувати диких тварин у цирках... Рішення прийнято одноголосно! 
      — повідомив Семерак.

      Крім того, за порушення вказаних норм проект Мінекології передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

      На сайті Мінекології зазначено, що впровадження заборони використання диких тварин у цирках передбачено із перехідним періодом у 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого проживання тварин.

      У світі є кілька десятків країн, які відмовилися від цирків і Україна має всі шанси поповнити їх ряди. Попереду розгляд проекту закону у Верховній Раді,
      — наголосив Семерак.

      Цікаво, що за даними Мінекології, на сьогодні в Україні ніхто не володіє інформацією щодо реальної кількості диких тварин, які є у приватній власності. Саме тому міністерство виступає за створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин, куди їх власники в обов’язковому порядку будуть змушені вносити всі дані, а також ініціює розробку Порядку вилучення диких тварин у недобросовісних власників.

      Раніше 24 канал писав, що Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії.

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство екології Кабінет Міністрів України Верховна Рада Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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