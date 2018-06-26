Правительство предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду

Правительство в начале июля согласует и внесет на рассмотрение Верховной Рады законодательную инициативу, которая будет предусматривать уголовную ответственность за совершение контрабанды.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что инициатором введения уголовной ответственности за контрабанду стал именно Кабинет министров.

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"Думаю, на следующей неделе внесем в парламент и будем просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой – это уголовная ответственность и реальный срок заключения", – добавил премьер.

Гройсман убежден, что декриминализация контрабанды, которая состоялась в 2012 году, не является нормой и должна быть изменена.

Тогда создали новый таможенный кодекс чисто под схемы, чтобы было возможно управлять этим процессом, но это все надо уничтожать,

– пояснил чиновник.

Напомним, в Украине 21 июня стартовал экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей, то есть по борьбе с контрабандой. Проект заработает во исполнение постановления Кабинета министров и продлится до 31 декабря 2018 года.