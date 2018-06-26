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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Уряд пропонує ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

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Контрабанда в Україні
Контрабанда в Україні / ДПСУ

Уряд на початку липня погодить та внесе на розгляд Верховної Ради законодавчу ініціативу, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди.

Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що ініціатором введення кримінальної відповідальності за контрабанду став саме Кабінет міністрів.

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"Думаю, на наступному тижні внесемо у парламент і будемо просити депутатів підтримати норму, яка криміналізує контрабанду. Займаєшся контрабандою – це кримінальна відповідальність та реальний термін ув'язнення", – додав прем’єр.

Гройсман переконаний, що декриміналізація контрабанди, яка відбулася у 2012 році, не є нормою і має бути змінена.

Тоді створили новий митний кодекс чисто під схеми, щоб було можливо управляти цим процесом, але це все треба знищувати,
– пояснив урядовець.

Нагадаємо, в Україні 21 червня стартував експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів, тобто по боротьбі з контрабандою. Проект запрацює на виконання постанови Кабінету міністрів і триватиме до 31 грудня 2018 року.

Теги: Новини України контрабанда Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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