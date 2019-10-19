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      Правительство России официально признало украинцев носителями русского языка: что это дает

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      Правительство России официально признало украинцев носителями русского языка: что это дает
      / newsone.ua

      Правительство России приняло решение, которым признало граждан Украины, свободно владеющих русским языком, носителями этого языка. Соответствующий законопроект еще должна одобрить Госдума России.

      После утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов, свидетельствует текст решения российского правительства.

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      Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси.

      Статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке. Говорится о том, что владельцам такого статуса не нужно проживать в стране 5 лет, чтобы получить паспорт.

      Заметим, что 1 мая президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства страны для украинцев из оккупированного Донбасса. Затем хозяин Кремля упростил получение гражданства еще и для жителей всего Донбасса. А еще после – упростил процедуру получения вида на жительство в России для всех украинцев.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Законодательство языковый вопрос
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