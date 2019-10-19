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      Уряд Росії офіційно визнав українців носіями російської мови: що це дає

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      Уряд Росії офіційно визнав українців носіями російської мови: що це дає
      / newsone.ua

      Уряд Росії схвалив рішення, яким визнав громадян України, які вільно володіють російською мовою, носіями цієї мови. Відповідний законопроєкт ще має схвалити Держдума Росії.

      Після затвердження відповідного закону українці зможуть отримати статус носіїв російської мови без складання іспитів, свідчить текст рішення російського уряду.

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      Норми закону також поширюватимуться на громадян Білорусі.

      Статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство у спрощеному порядку. Мовиться про те, що власникам такого статусу не потрібно проживати у країні 5 років, щоб отримати паспорт.

      Зауважимо, що 1 травня президент Росії Володимир Путін спростив порядок отримання громадянства країни для українців з окупованого Донбасу. Потім господар Кремля спростив отримання громадянства ще й для мешканців усього Донбасу. А ще невдовзі – спростив процедуру отримання посвідки на проживання у Росії для всіх українців.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Новини Росії Україна – Росія Законодавство
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