Правительство США готовит новые санкции в отношении России

Члены комитета иностранных дел, сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес заявили о том, что ведется работа над законопроектом, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России.

Об этом говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте комитета.

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Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки путем санкций"). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии. Точно так же, как Владимир Путин четко заявил о своем намерении бросить вызов американской власти, Соединенные Штаты должны сделать чрезвычайно понятным, что мы будем защищать нашу нацию,

– говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте комитета.

Добавим, что в заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры будут касаться сфер энергетики, финансов, киберсубъектов в России, а также российского госдолга.